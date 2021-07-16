Число жертв наводнения в Германии достигло 80 человек

В Германии растет число погибших в результате наводнения. Жертвами стихии стали уже не менее 80 человек. Об этом сообщило издание Bild.

Не менее 50 человек погибли в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе страны. Там же, в коммуне Шульд, из-за наводнения оказались полностью разрушены шесть домов. В округе Арвайлер 1300 человек числятся пропавшими без вести, повреждены сотни домов.

И еще как минимум 30 человек погибли в земле Северный Рейн — Вестфалия. Немецкие власти опасаются, что число жертв будет расти.

Наводнения на западе Германии вызвали мощнейшие дожди. Таких обильных осадков не наблюдалось последние 200 лет. Во многих районах ввели режим ЧС.

Российский лидер Владимир Путин накануне направил телеграмму канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру, выразив соболезнованиями в связи с трагическими последствиями разгула стихии. Путин попросил передать слова сочувствия всем жителям Германии, которые потеряли своих родных и близких.

Наводнение из-за сильных ливней ранее также произошло в Бельгии.