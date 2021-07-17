Число жертв наводнений в Германии выросло до 141

Из-за наводнений в Германии погиб как минимум 141 человек. Еще несколько сотен жителей запада страны пострадали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на полицию Кобленца.

В ведомстве уточнили, что из-за наводнения в округе Арвайлер, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, погибли 98 человек, еще 670 — пострадали. Не менее 43 человек погибли в другом пострадавшем от стихии районе — земле Северный Рейн — Вестфалия. Сколько местных жителей пострадали, в ведомстве не уточнили.

Мощное наводнение обрушилось на запад Германии в ночь на 14 июля. Их вызвали сильные дожди, которые начались в стране в понедельник. В результате затоплены оказались целые населенные пункты, а мосты и дороги просто смыло потоком. Кроме того, люди остались без электричества из-за обрыва линий электропередачи. Также оказалось нарушено транспортное сообщение.

Ранее сообщалось, что число погибших и пострадавших может вырасти. Из берегов вышли притоки Рейна — Ар и Мозель, а также небольшие реки — Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. В Германии отмечают, что такой погоды не было уже 200 лет. Случившееся связывают с климатическими изменениями, которые происходят на планете.