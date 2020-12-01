Число жертв наезда автомобиля на пешеходов в Трире возросло

Четыре человека погибли при наезде автомобиля в немецком Трире. Водитель внедорожника намеренно въехал в толпу. Ранее говорилось о двух погибших.

Как сообщает немецкое издание Volksfreund, среди погибших есть ребенок. Водитель внедорожника арестован.

Умышленный наезд совершил житель Трира на толпу людей 1 декабря на Range Rover со скоростью 70 км/ч. Городская полиция в Twitter сообщила, что за рулем находился 51-летний местный житель из округа Трир-Саарбург. Бургомистр города Вольфрам Лайбе заявил, что водитель был «в приступе ярости».

Авария произошла вечером 1 декабря. Изначально телеканал SWR сообщил о двух погибших и 15 пострадавших, среди которых есть тяжело раненные. Как сообщило российское посольство в Трире, россиян среди пострадавших и погибших в результате произошедшего нет.