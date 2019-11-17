Число жертв на складе боеприпасов под Харьковом увеличилось до трех человек

До пяти человек увеличилось количество раненных на военных складах в Балаклее Подробнее

«Сообщаем, что, к сожалению, сегодня, в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи скончался военнослужащий, получивший ранения в результате чрезвычайного происшествия на Центральной артиллерийской базе», — сказано в сообщении.

Руководство Генштаба выразило соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что жертвами взрывов стало два военных сапера. Различные ранения получили пять человек.

Сейчас они продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Около 20 взрывов прогремело 15 ноября на Центральной артиллерийской базе обеспечения боеприпасами в Балаклее. Хлопки произошли во время проведения работ по уничтожению снарядов.

Это уже не первый подобный случай в Балаклее. В марте 2017 года на территории склада произошел пожар, который унес жизнь одного человека. тогда пострадавшими оказались пять человек. В мае того же года на технической территории склада загорелась сухая трава, что привело к детонации боеприпасов.