Число жертв крушения самолета на Филиппинах достигло 45 человек

Число погибших в результате крушения военного самолета на Филиппинах увеличилось до 45 человек. Об этом сообщил телеканал CNN Philippines.

Среди погибших 42 военнослужащих, которые находились на борту самолета, и три мирных жителя, погибших на земле. Поисково-спасательная операция продолжается. Спасли 49 раненых солдат, которых достали из-под обломков. Их госпитализировали. Еще пятеро числятся пропавшими. Пострадали также еще четыре местных жителя.

Очевидцы рассказали, что несколько солдат выпрыгнули из самолета до того, как он упал на землю.

Самолет С-130 филиппинских ВВС в воскресенье потерпел крушение на острове Холо в провинции Сулу. Командующий вооруженными силами страны Сирилито Собехана сообщал, что при попытке приземлиться в аэропорту самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, после чего попытался набрать мощность, но потерпел неудачу и разбился.

По последним данным, на борту находились более 90 человек. На самолете перевозили военнослужащих из города Кагаян-де-Оро, которых должны были перебросить в Сулу.