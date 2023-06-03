Мир 03 июня 2023, 04:42 Число жертв крушения поездов в Индии достигло 233 ANI: число погибших при столкновении поездов в Индии достигло 233 Freepik

Читать 360tv в

В результате столкновения поездов в штате Одиша в Индии погибли как минимум 233 человека. Об этом написало издание ANI со ссылкой на слова главного секретаря Прадипа Йена.

«Число погибших в результате ужасной железнодорожной аварии в Баласоре, штат Одиша, возросло до 233 человек», — сообщил агентству чиновник.

Реклама

Правительство штата объявило в субботу траур в связи с крушением поездов, никаких торжественных мероприятий в этот день проводиться не будет. Министерство железных дорог Индии проведет расследование на высоком уровне.

С рельсов сошли 10-12 вагонов пассажирского поезда из-за столкновения с грузовым составом. Вагоны упали на соседние пути, в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате второго столкновения с рельсов сошло еще три-четыре вагона с людьми.

Ранее в Сети появились кадры с места происшествия. В кадр попали вагоны, которые сошли с рельсов, на тот момент их насчитали четыре.