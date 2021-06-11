Число жертв ковида с начала года превысило показатель всего 2020-го

За пять с небольшим месяцев этого года от последствий заражения коронавирусом умерли 1,884 миллиона человек. Это на четыре тысячи больше, чем за весь прошлый год. Такие цифры привело издание The Wall Street Journal.

Как отметила газета, сначала пандемия ударила по развитым странам — тогда у них не было вакцины. В первой половине пандемии более 70% случаев СОVID-19 приходилось Европу и Северную Америку. Сейчас около 80% новых случаев болезни выявляют в Южной Америке, Азии и Африке.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с марта прошлого года в мире выявили около 175 миллионов случаев ковида. Жертвами болезни стали 3 775 180 человек.

В России ситуация с коронавирусом начала улучшаться с января, однако в последние дни кривая заболеваемости поползла вверх. Министр здравоохранения частично связал это с тем, что люди не соблюдают необходимые меры профилактики. Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что говорить о новой волне не стоит, но в стране есть все основания ждать плохого развития событий. По словам ученого, «люди потеряли страх», перестали носить маски и не хотят делать прививки.