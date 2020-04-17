Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1,2 тысячи после пересчета

Власти китайского Уханя, с которого началась эпидемия коронавируса, обновили статистку. После пересчета число жертв 2019-nCoV выросло на 1290 человек.

По последним данным, от вируса умерло 3869 больных. Увеличилось и число зараженных. В первый раз администрация города не досчиталась 325 человек. Теперь, согласно статистике, инфицированы были 50 333 местных жителя. Об этом сказано в заявлении правительства Уханя в соцсети Weibo.

«Штаб по профилактике и контролю за эпидемий города Ухань придает большое значение корректировке количества подтвержденных случаев и числа летальных исходов от нового типа коронавируса», — сказано в документе.

Однако эти данные расходятся с информацией, полученной от государственного комитета по здравоохранению Китая. Утром 17 апреля он опубликовал статистку, согласно которой в Ухане за весь период эпидемии заразились 50 008 человек, умерли 2579. Об этом сообщило РИА «Новости».

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Китае 83 753 подтвержденных случая инфицирования 2019-nСоV. Учитывал ли университет новые данные из Уханя, неизвестно.

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в китайском Ухане в конце 2019 года. Позже вирус распространился по Китаю и за его пределами. ВОЗ 11 марта признала новую коронавирусную инфекцию пандемией. Всего в мире более двух миллионов человек заразились, свыше 144 тысяч умерли.