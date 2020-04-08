Число жертв коронавируса в США за сутки стало рекордным

Жертвами коронавируса в США за последние сутки стали 1858 человек. Это самый высокий показатель с момента начала эпидемии в стране. Всего в стране от COVID-19 скончались почти 13 тысяч человек.

Только в Нью-Йорке зафиксировано более 800 смертельных случаев, сообщил телеканала CNN со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса. Всего в городе их 4009.

Предыдущий рекорд по суточному числу смертей в стране был установлен 4 апреля, когда погибли 1344 человека.

Общее число умерших в Соединенных Штатов — 12 893. Коронавирусной инфекцией заразились уже 398 785 американцев. Выздороветь удалось 22 083.

Представители системы здравоохранения США надеются, что меры социального дистанцирования помогут замедлить рост случаев заболевания в некоторых частях страны.

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал ВОЗ из-за коронавируса. Глава государства заявил, что в организации «профукали» ситуацию с новым вирусом. Сейчас США лидируют по числу инфицированных среди всех стран мира. На втором месте — Испания (141 942 случая), на третьем — Италия (135 586 заразившихся).