Число жертв коронавируса в Италии за сутки побило новый рекорд

Теперь общее число жертв вируса достигло 4825 человек. В ведомстве также заявили, что был побит рекорд и по числу выздоровевших. Пока коронавирусом инфицированы свыше 42 тысяч итальянцев. В мире заражены уже более 300 тысяч человек, свыше 12 тысяч скончались.

Ранее сообщалось, что Россия окажет посильную помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса. Об этом президент Владимир Путин по телефону сказал премьеру Джузеппе Конте. Москва предоставит Италии мобильные комплексы для дезинфекции на базе КамАЗа, медицинское оборудование, средства защиты, а также несколько бригад российских специалистов.