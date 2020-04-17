Число жертв коронавируса в Британии превысило 14500 человек
Количество скончавшихся в результате коронавируса в Великобритании превысило 14,5 тысяч человек. Об этом сообщил RT со ссылкой на Sky News.
За последние сутки погибли 847 пациентов, всего насчитывается 14576 жертв. Общее количество заболевших в стране достигло 108692 человек.
Ранее Герцог Вестминстерский Хью Гросвенор, который является самым богатым подданным Великобритании, пожертвовал 12,5 миллиона фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусной инфекцией