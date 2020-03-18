Число жертв коронавируса резко выросло в Италии
«Я должен сообщить: еще мы зарегистрировали 475 смертельных исходов», — приводит РИА «Новости» слова Боррелли, сказанные им на вечернем брифинге. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Италии достигло 2978. Наибольший прирост зафиксирован в Ломбардии, где скончались 319 человек.
В прошедшие трое суток рост жертв плавно шел на спад. Накануне летальных случаев было 345.
«За сегодня выздоровели 1084 человека, их число достигло 4025», — отметил Боррелли.
Общее число случаев заражения, включая погибших и выздоровевших, превысило 35,7 тысячи, добавил Боррелли. Этот же показатель накануне составлял 31,5 тысячи инфицированных.
По словам главы службы гражданской обороны Италии, тренд за неделю остается неизменным.
На сегодняшний день коронавирус выявлен у 28,7 тысячи итальянцев, за 24 часа этот показатель стал выше на 2,7 тысячи случаев.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала возможные сроки появления вакцины от COVID-19. По ее мнению, что врачам удастся разработать препарат не раньше осени 2020 года.