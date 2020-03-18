Число жертв коронавируса резко выросло в Италии

В Италии резко выросло число жертв COVID-19 — за сутки в стране погибло 475 пациентов. Таким образом количество летальных исходов достигло 2978. Также зафиксирован рост выздоровевших и заболевших, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«Я должен сообщить: еще мы зарегистрировали 475 смертельных исходов», — приводит РИА «Новости» слова Боррелли, сказанные им на вечернем брифинге. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Италии достигло 2978. Наибольший прирост зафиксирован в Ломбардии, где скончались 319 человек.

В прошедшие трое суток рост жертв плавно шел на спад. Накануне летальных случаев было 345.

«За сегодня выздоровели 1084 человека, их число достигло 4025», — отметил Боррелли.

Общее число случаев заражения, включая погибших и выздоровевших, превысило 35,7 тысячи, добавил Боррелли. Этот же показатель накануне составлял 31,5 тысячи инфицированных.

По словам главы службы гражданской обороны Италии, тренд за неделю остается неизменным.

На сегодняшний день коронавирус выявлен у 28,7 тысячи итальянцев, за 24 часа этот показатель стал выше на 2,7 тысячи случаев.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала возможные сроки появления вакцины от COVID-19. По ее мнению, что врачам удастся разработать препарат не раньше осени 2020 года.