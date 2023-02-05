Мир 05 февраля 2023, 12:00 Число жертв ДТП с автобусом в Турции выросло до восьми NTV: число погибших в аварии с автобусом на юго-востоке Турции достигло восьми РИА «Новости»

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До восьми человек увеличилось число погибших в аварии с междугородним автобусом на юго-востоке Труции. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на власти провинции Афьонкарахисар.

Травмы, по имеющимся данным, получили 35 человек. У четырех пострадавших они тяжелые.

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На место происшествия после аварии направили машины скорой помощи и полицию. По факту ДТП начали расследование.

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Водитель автобуса вылетел с трассы в регионе Бодрум. Предварительно установлено, что мужчина не справился с управлением.

Транспортное средство перевернулось. Изначально было известно о шести погибших и 36 пострадавших.

Точные причины аварии и все обстоятельства устанавливаются.