Число жертв давки в центре Сеула возросло до 154 | 360°

Мир 30 октября 2022, 16:38 Число жертв давки в центре Сеула возросло до 154 Yonhap: 154 человека погибли и 133 пострадали в давке в центре Сеула

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В Сеуле растет число погибших и пострадавших в результате массовой давки в районе Итхэвон. По информации агентства Yonhap, в настоящее время известно уже о 154 жертвах ЧП и 133 пострадавших.

Ранее было известно о 151 погибшем и 82 получивших травмы. Среди жертв есть иностранцы, в том числе граждане РФ. По данным посольства России, скончались четыре россиянки. Еще одна девушка находится в больнице.

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В дипмиссии обратили внимание, что полиция разбирается с обращениями о пропавших без вести. Поэтому информация по ходу расследования уточняется. По данным местных СМИ, большинство погибших — женщины младше 30 лет, самая частая причина смерти — остановка сердца от удушья.

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Давка произошла в очень узком переулке. Пока точная причина ее возникновения неизвестна. По одной из версий, собравшиеся на праздничное мероприятие заметили знаменитость в баре и кинулись в ту сторону. В стране объявили национальный траур до 5 ноября.

По данным «Невских Новостей», среди погибших в центре Сеула есть жительница Санкт-Петербурга. Девушке было 25 лет. Официально эту информацию пока не подтвердили.