Число жертв давки на похоронах Сулеймани выросло до 56 человек

Ранее поступала информация о более 50 погибших и порядка 200 пострадавших в давке во время церемонии прощания с Сулеймани.

Церемония прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани началась в его родном городе Кермане утром во вторник, 7 января. По предварительным данным, проводить генерала в последний путь пришли порядка миллиона человек. Давка началась после того, как толпа людей направилась на кладбище.

Касем Сулеймани погиб 3 января во время ракетного обстрела территории международного аэропорта Багдада. Спецоперацию проводили по приказу президента США Дональда Трампа.