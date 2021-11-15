Число жертв давки на концерте Трэвиса Скотта увеличилось до 10
Число жертв давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта увеличилось до 10, умер девятилетний мальчик
По последним данным, десять человек погибли на концерте рэпера Трэвиса Скотта в Техасе. Десятилетний мальчик скончался в больнице. Об этом сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на юристов.
«Семья Блаунтов сегодня оплакивает окончательную, непостижимую потерю их дорогого маленького сына… Мы намерены искать ответы и добиваться справедливости ради этой семьи», — заявил адвокат Блаунтов.
Речь идет о школьнике Эрзе Блаунте. На прошлой неделе представители семьи сообщили, что мальчика ввели в медицинскую кому. Так организму должно было проще бороться с тяжелыми травмами мозга, почек и печени.
Во время открытия музыкального фестиваля Astroworld Festival 5 ноября произошла давка. На мероприятие приехало около 50 тысяч человек. Ранее было известно о гибели девяти гостей. Это молодые люди от 14 до 27 лет. Еще несколько десятков пострадали, некоторых госпитализировали, в том числе и детей.
Astroworld Festival — ежегодный музыкальный фестиваль, который проходит в Хьюстоне. Его организатором является Трэвис Скотт. В этом году мероприятие должно было продолжаться до 6 ноября включительно, но после трагедии было отменено.
Скотт сотрудничает с полицией. Известно, что на него и других организаторов фестиваля подали в суд.