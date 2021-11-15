Число жертв давки на концерте Трэвиса Скотта увеличилось до 10

По последним данным, десять человек погибли на концерте рэпера Трэвиса Скотта в Техасе. Десятилетний мальчик скончался в больнице. Об этом сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на юристов.

«Семья Блаунтов сегодня оплакивает окончательную, непостижимую потерю их дорогого маленького сына… Мы намерены искать ответы и добиваться справедливости ради этой семьи», — заявил адвокат Блаунтов.

Речь идет о школьнике Эрзе Блаунте. На прошлой неделе представители семьи сообщили, что мальчика ввели в медицинскую кому. Так организму должно было проще бороться с тяжелыми травмами мозга, почек и печени.

Во время открытия музыкального фестиваля Astroworld Festival 5 ноября произошла давка. На мероприятие приехало около 50 тысяч человек. Ранее было известно о гибели девяти гостей. Это молодые люди от 14 до 27 лет. Еще несколько десятков пострадали, некоторых госпитализировали, в том числе и детей.

Astroworld Festival — ежегодный музыкальный фестиваль, который проходит в Хьюстоне. Его организатором является Трэвис Скотт. В этом году мероприятие должно было продолжаться до 6 ноября включительно, но после трагедии было отменено.

Скотт сотрудничает с полицией. Известно, что на него и других организаторов фестиваля подали в суд.