Число желающих уехать из США в Россию выросло после начала беспорядков

Многие россияне, находящиеся в США, изъявили желание вернуться на родину на фоне беспорядков, начавшихся после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. С каждым днем число тех, кто хочет уехать, только растет.

Об этом «Парламентской газете» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вы даже не представляете, какой пошел спрос на самолеты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте еще борт. И с каждым днем количество желающих уехать увеличивается, их можно понять», — сказала Захарова.

Она уточнила, что с начала пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах была непростая эпидемическая ситуация, но работали магазины, в них продавалось достаточное количество продуктов и лекарств.

«И вдруг такая ситуация, протесты и мародерство — и сразу появился совершенно новый вывозной компонент», — отметила Захарова. Она добавила, что еще две недели назад МИД пытался «разгрузить» Юго-Восточную Азию.

На фоне беспорядков и мародерства, начавшихся после трагической гибели Джорджа Флойда Нацгвардия США начала наращивать свое присутствие в городах страны. По последним данным, количество военнослужащих в населенных пунктах Соединенных Штатов выросло до 41,5 тысяч человек.