Число желающих уехать из США в Россию выросло после начала беспорядков
Об этом «Парламентской газете» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вы даже не представляете, какой пошел спрос на самолеты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте еще борт. И с каждым днем количество желающих уехать увеличивается, их можно понять», — сказала Захарова.
Она уточнила, что с начала пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах была непростая эпидемическая ситуация, но работали магазины, в них продавалось достаточное количество продуктов и лекарств.
«И вдруг такая ситуация, протесты и мародерство — и сразу появился совершенно новый вывозной компонент», — отметила Захарова. Она добавила, что еще две недели назад МИД пытался «разгрузить» Юго-Восточную Азию.
На фоне беспорядков и мародерства, начавшихся после трагической гибели Джорджа Флойда Нацгвардия США начала наращивать свое присутствие в городах страны. По последним данным, количество военнослужащих в населенных пунктах Соединенных Штатов выросло до 41,5 тысяч человек.