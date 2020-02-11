Число заразившихся новым коронавирусом в США выросло до 13 человек

В США новым коронавирусом заразился уже 13-й человек. Случай стал первым для округа Сан-Диего. Заболевший побывал в эпицентре 2019-nCoV — китайском Ухане.

Данные предоставили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, уточнил телеканал Fox5.

Медики уточнили, что к вечеру 10 февраля в стране проверили 398 человек. Положительный результат на коронавирус показали 12 пациентов. У 318 он был отрицательным, а анализы еще 68 человек не были готовы.

Пациент с 2019-nCoV, ставший 13-м, прилетел вместе с тремя другими туристами из Китая на прошлой неделе. Его поместили в Центр по контролю и профилактике заболеваний в Сан-Диего и позже выписали, поскольку первичное тестирование показало отрицательный результат. Дополнительное исследование показало наличие коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в Китае произошла в декабре 2019 года. Выяснилось, что ее возбудителем является новый тип коронавируса. Он распространился не только по территории КНР, но проник и в другие страны. Число жертв 2019-nCoV достигло уже 1016 человек. Заражены более 42,63 тысячи.