    05 марта 2020, 19:54

    Число заразившихся коронавирусом в Нидерландах достигло 82 человек

    Артур Блянихов

    Нидерландский национальный институт здравоохранения сообщил, что в стране китайским коронавирусом заражены 82 человека. Об этом сообщила «Газета.ru».

    По данным издания, ранее речь шла о 38 заболевших. Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брейнс объяснил резкий рост заболевших тем, что люди не сразу обратились за помощью к медикам.

    Случаи заражения короновирусом зафиксированы еще в 76 странах. Первая вспышка была выявлена в конце прошлого года в китайском городе Ухань.