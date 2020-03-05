Число заразившихся коронавирусом в Нидерландах достигло 82 человек

По данным издания, ранее речь шла о 38 заболевших. Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брейнс объяснил резкий рост заболевших тем, что люди не сразу обратились за помощью к медикам.

Случаи заражения короновирусом зафиксированы еще в 76 странах. Первая вспышка была выявлена в конце прошлого года в китайском городе Ухань.