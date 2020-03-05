Число заразившихся коронавирусом в Нидерландах достигло 82 человек
Нидерландский национальный институт здравоохранения сообщил, что в стране китайским коронавирусом заражены 82 человека. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, ранее речь шла о 38 заболевших. Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брейнс объяснил резкий рост заболевших тем, что люди не сразу обратились за помощью к медикам.
Случаи заражения короновирусом зафиксированы еще в 76 странах. Первая вспышка была выявлена в конце прошлого года в китайском городе Ухань.