Число зараженных новым коронавирусом в Таиланде выросло до 8 человек

В Таиланде выросло число зараженных коронавирусом нового типа. Оно достигло уже восьми человек, ранее речь шла о семи заболевших. Еще более 80 человек проходят обследование.

Информацию о количестве зараженных опубликовало министерство здравоохранения Таиланда. Бюллетень размещен на сайте ведомства.

В тайском Минздраве отметили, что первые пять человек попали в больницу из-за вызванной коронавирусом пневмонии еще до Нового года. Пациенты выздоровели, и из лечебных учреждений их уже выписали.

Среди заболевших были четыре китайца и одна гражданка Таиланда. Она побывала в Ухане, ставшем центром эпидемии, в декабре 2019 года.

Три новых случая заражения коронавирусом подтвердились в минувшие выходные. Люди заболели в провинциях Прачуап Кирикхан, Районг и Чиангмай. Это курортные территории, где отдыхают иностранные туристы.

В больницах Таиланда сейчас на заражение коронавирусом обследуют 84 человека. В Минздраве отметили, что в большинстве это путешественники из Китая.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в декабре 2019 года. Постепенно он распространился за пределы страны: случае заражения фиксируют в Южной Корее, Японии, Таиланде, Сингапуре, Малайзии, Вьетнаме, США, Франции и Австралии.

Жертвами нового вируса стали 80 человек. Заражение подтвердилось более чем в 2,5 тысячи случаев.