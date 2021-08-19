Число зараженных коронавирусом в Новой Зеландии выросло в 3 раза за сутки

За последние сутки в Новой Зеландии выявили еще 14 случаев заражения коронавирусом. Сейчас в стране 21 человек заболел COVID-19.

В Министерстве здравоохранения страны сообщили, что случаи заражения будут выявлять и в следующие дни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главного санитарного врача Новой Зеландии Эшли Блумфилд в ходе онлайн-брифинга. Он добавил, что опасения властей подтвердились — в сточных водах Окленда были обнаружены следы вируса.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что вспышка заболеваемость произошла из-за человека, вернувшегося из Сиднея репатриационном рейсом. Власти продолжают изучать всю цепочку распространения вируса.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации в Новой Зеландии приняли решение с 1 сентября начать вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Ранее Новая Зеландия ввела жесткий карантин после обнаружения ковида у одного человека. Жителям запрещено без надобности выходить на улицу, закрыты предприятия, работают лишь аптеки и продуктовые магазины. Количество заболевших на следующий день после введения ограничений возросло до семи.