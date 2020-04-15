Число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 млн человек

Врачи по всему миру продолжают выявлять новые случаи заболевания COVID-19. В разных странах число инфицированных уже перевалило за отметку в два миллиона человек.

По данным университета Джонса Хопкинса, 15 апреля общее количество заразившихся составило 2 000 974 человека.

Источник фото: gisanddata.maps.arcgis.com

Самый большой показатель зафиксирован в США, где более 609 тысяч заболевших. На втором месте находится Испания. В этой стране насчитывается 177,6 тысячи инфицированных. Замыкает тройку Италия (162,4 тысячи).

Россия находится в списке на 15 месте. На предыдущей строчке располагается Бразилия (25 758 заболевших). По последним данным, всего в России коронавирус выявили у 24 490 человек. Скончались от осложнений 198 пациентов. Медики смогли полностью вылечить 1986 человек.

Сейчас во многих странах власти принимают усиленные меры для борьбы с коронавирусом. В России апрель объявили нерабочим, а в регионах ввели режим самоизоляции. Жители могут выходить из дома только для поездки на работу, похода в магазин или аптеку. Еще исключение составляют прогулки с собаками и вынос мусора.