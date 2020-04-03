Число зараженных коронавирусом в Литве почти достигло 700
В правительстве республики уточнили, что за сутки количество пациентов с коронавирусной инфекцией в стране выросло на 47. Об этом сообщило радио Sputnik Литва.
По информации «Газеты.ru», к настоящему времени в стране зарегистрировали 696 человек с коронавирусом.
Семь инфицированных пациентов уже скончались в Литве.
В республике действует режим карантина с 16 марта по 13 апреля.
Ранее литовский лидер Гитанас Науседа не поверил Александру Лукашенко из-за информации о коронавирусе в Белоруссии.