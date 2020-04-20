Число зараженных коронавирусом в Италии впервые снизилось

Количество заболевших COVID-19 в Италии первый раз снизилось с начала эпидемии. Не считая выздоровевших и погибших, за последние сутки оно сократилось на 20 человек.

Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, пишут РИА «Новости».

«На сегодня зараженными являются 108 237 человек, за сутки это число снизилось на 20, это произошло впервые [с начала эпидемии]», — сообщил Боррелли.

Италия находится на втором месте в мире по количеству погибших от COVID-19 и на третьем — по числу зараженных коронавирусом.

Ранее Россия на помощь в борьбе с инфекцией направила итальянцам 14 самолетов ВКС. В них находилась группа российских военных специалистов и оборудование для диагностики.

Сейчас в Италии зафиксировано 178 972 случая заражения в стране. Погибли от заболевания 23 660 человек.