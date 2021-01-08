Число зараженных коронавирусом в Испании превысило два миллиона

Количество летальных исходов с начала пандемии в стране составило 1,7 тысячи случаев, из которых 530 только за последнюю неделю. В стране действует комендантский час. Передвижение жителей ограничено. Вакцинация началась 27 декабря.

По всему миру с начала пандемии зарегистрировали 87 миллионов заболевших, умерли 1,8 миллиона человек. Перенесли коронавирусную инфекцию и выздоровели 63 миллиона граждан.

В России количество зараженных с начала пандемии составило 3 332 142 человека, из которых 23 541 сдали положительные тесты за последние сутки.

На первом месте остается Москва. За сутки в столице выявили 4871 случай. На втором месте расположился Санкт-Петербург с 3005 новыми зараженными. Как сообщили «Невские новости» со ссылкой на данные оперативного штаба, это меньше на 336 случаев, чем было днем ранее. За сутки в северной столице привилось рекордное количество горожан — 1280 человек. Третье место досталось Московской области с результатом 1228 новых случаев. В остальных регионах менее тысячи человек.

По количеству летальных исходов лидирует первая тройка регионов: Москва — 76 случаев, Санкт-Петербург — 69, Московская область — 23. На четвертом месте расположилась Свердловская область, где за сутки умерли 17 человек. Замыкает пятерку Краснодарский край, где скончались 16 человек с подтвержденным коронавирусом. Как уточнил сайт «Юга.ру», все кубанские пациенты страдали сопутствующими заболеваниями: гипертонией и сахарным диабетом.