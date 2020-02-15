Число зараженных коронавирусом в Хубэе возросло до 54,4 тысяч человек

Китайцские власти сообщили о росте числа заболевших коронавирусом в провинции Хубэй до 54,4 тысяч человек. Из них умерли 1457 человек и 4774 жителя региона выздоровели. Официальный уровень смертности в Хубэе достиг 2,67% вместо заявленных днем ранее 2,53%.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

По данным РИА «Новости», за сутки зарегистрировано 139 новых смертельных случаев. Число заболевших выросло на 2420 человек, выздоровевших — на 912 человек.

Специалисты российского центра «Вектор» зарегистрировали новую тест-систему для выявления коронавируса. Образцы уже разосланы в региональные отделения «Роспотребнадзора».