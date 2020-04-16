Число зараженных коронавирусом в Британии превысило 100 тысяч человек

По данным издания, Великобритания стала шестой страной, где число инфицированных перевалило за 100 тысяч. Всего же в стране от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло более 13 тысяч человек.

Британский премьер Борис Джонсон, которого недавно выписали из больницы, поблагодарил медиков, заботившихся о нем во время болезни.

«Особенно двух из них, которые были у моей кровати 48 часов, когда исход был непредсказуем. Благодаря этому мое тело получило достаточно кислорода», — обратил внимание политик.