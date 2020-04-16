Число зараженных коронавирусом в Британии превысило 100 тысяч человек
В Соединенном Королевстве зафиксировано более 103 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местный Минздрав.
По данным издания, Великобритания стала шестой страной, где число инфицированных перевалило за 100 тысяч. Всего же в стране от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло более 13 тысяч человек.
Британский премьер Борис Джонсон, которого недавно выписали из больницы, поблагодарил медиков, заботившихся о нем во время болезни.
«Особенно двух из них, которые были у моей кровати 48 часов, когда исход был непредсказуем. Благодаря этому мое тело получило достаточно кислорода», — обратил внимание политик.