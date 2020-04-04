Число зараженных коронавирусом на Украине превысило тысячу человек

«Подтверждено 1072 случая COVID-19 (по состоянию на 22.00, 3 апреля). Всего зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19 на Украине. В общем 23 человека уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме», — указано в публикации.

Правительство Украины ужесточит с 6 апреля ограничительные меры из-за вспышки COVID-2019. Теперь украинцам запретили собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также нельзя гулять в парках, лесопарковых зонах и набережных. Кроме того, власти обязали граждан носить средства индивидуальной защиты.

По всему миру заражены более одного миллиона человек, 58 144 больных скончались, и почти 228 тысячам удалось выздороветь.