Число зараженных человек на Украине превысило десять тысяч
За прошедшие сутки на Украине зарегистрировали 540 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее число инфицированных в стране превысило десять тысяч. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Министерство здравоохранения Незалежной.
Коронавирусом также заразились две тысячи сотрудников медицинских учреждений и 717 детей. За весь период в стране погиб 261 пациент с диагнозом коронавирусная инфекция.
Справиться с заболеванием удалось 238 гражданам.