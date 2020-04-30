    30 апреля 2020, 10:29

    Число зараженных человек на Украине превысило десять тысяч

    Ольга Ситникова

    За прошедшие сутки на Украине зарегистрировали 540 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее число инфицированных в стране превысило десять тысяч. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Министерство здравоохранения Незалежной.

    Коронавирусом также заразились две тысячи сотрудников медицинских учреждений и 717 детей. За весь период в стране погиб 261 пациент с диагнозом коронавирусная инфекция.

    Справиться с заболеванием удалось 238 гражданам.