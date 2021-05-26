Число заражений коронавирусом в мире превысило 167 миллионов

Число заражений коронавирусом в мире превысило 167,6 миллиона. Такие данные представил американский Университет Джонса Хопкинса.

По последним данным организации, на утро 26 мая число зарегистрированных случаев достигло 167 638 686. Количество смертей с начала пандемии составило 3 481 615.

Лидерами по количеству заражений на данный момент являются США, Индия и Бразилия. В Штатах было выявлено 33 165 820 инфицированных, а число умерших от ковида выросло до 590 925 человек.

На втором месте антирейтинга — Индия. Там число зарегистрированных случаев коронавируса составляет 26 948 874, число летальных случаев составило 307 231. Эпидемическая ситуация в Индии резко ухудшилась в феврале. Коронавирус, который циркулирует в этой стране, мутировал и стал более заразным.

На третьем месте в мире по числу заразившихся находится Бразилия. За время пандемии там было зарегистрировано 16 194 209 заболевших, 452 031 из них скончался.

Профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес ранее назвал свою страну лабораторией по выведению новых штаммов коронавируса. По его мнению, это произошло после того, как власти отказались от российской вакцины «Спутник V».