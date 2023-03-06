Мир 06 марта 2023, 07:55 Число заявок на вступление в ШОС выросло Посол МИД Хакимов: выросло число заявок от стран на вступление в ШОС РИА «Новости»

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Количество заявок от разных стран на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) увеличивается, сообщил журналистам спецпредставитель президента России по делам международной организации, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов по итогам визита в Пекин. Об этом написал ТАСС.

«Естественно, когда в процессе развития создается что-то хорошее, то это хорошее начинает привлекать внимание. Неслучайно растет по восходящей число обращений на подключение к ШОС в той или иной форме», — констатировал Хакимов.

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В организацию входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. По мнению посла по особым поручениям МИД, укрепление ядра организации имеет ключевое значение. Он добавил, что скоро к восьми странам примкнут Белоруссия и Иран. Также завершается оформление диалогового партнерства с ОАЭ, Бахрейном, Кувейтом, Мальдивами и Мьянмой. Есть и другие обращения по поводу вступления в организацию.

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Появление новых и новых стран, готовых участвовать в работе ШОС, означает и появление новых возможностей, которые нужно воплощать, подчеркнул дипломат.

Сейчас деятельность ШОС уже совершенствуется в соответствии с прошлогодним решением, принятым лидерами государств — представителей организации на саммите в Самарканде. Сложившиеся механизмы переформатируются, прпи этом о радикальной трансформации речи нет.