Число задержанных в Белоруссии протестующих возросло до 200

«По уточненной информации, число задержанных приблизилось к 200», — отметила она.

Изначально говорилось о 100 задержанных.

Акции протеста проходят в воскресенье, 27 сентября, в разных городах Белоруссии. Самую масштабную оппозиция устроила в Минске. Туда стянули милицию, ОМОН и много спецтехники. Ограничено движение частного и общественного транспорта. В Гомеле и Могилеве правоохранители использовали спецсредства в отношении протестующих, «но светошумовые гранаты нигде не применялись».

В целом число участников протестных акций в это воскресенье значительно меньше, чем в предыдущие выходные, заметила официальный представитель МВД. Это касается и Минска.

Протесты в Минске и других городах Белоруссии начались сразу после обнародования первых результатов выборов президента. В первые дни проходили столкновения между оппозицией и силовиками, после все стало более мирно. По субботам традиционно проходит «женский марш», в котором участвуют девушки с живыми цветами, плакатами и флагами в руках.