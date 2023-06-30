Мир 30 июня 2023, 09:15 Число задержанных участников беспорядков во Франции превысило 660 человек Глава МВД Франции Дарманен сообщил о задержании 667 участников беспорядков РИА «Новости»

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В третью ночь массовых беспорядков во Франции задержали 667 человек. Глава МВД Жеральд Дарманен заявил в своем Twitter, что экстренные службы столкнулись с небывалым насилием.

«Прошлой ночью наши полицейские, жандармы и пожарные снова мужественно столкнулись с редким насилием», — написал он.

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По информации министра, задержали 667 человек вместо 421 объявленного ранее.

Беспорядки после убийства полицейским 17-летнего подростка начались в пригороде Парижа, а в третью ночь добрались до столицы — по данным BFM, погромщики и мародеры напали на магазины Nike, Zara и сеть Five GuysFive Guys в центре города. В Нанте подожгли автомобили и мусорные баки, в Обервилье сожгли около 10 автобусов, в Марселе повредили фасад муниципальной библиотеки Алькасар.

Второе заседание кризисного штаба пройдет в Париже после полудня. Для участия в нем президент Франции Эммануэль Макрон вернется с саммита Евросоюза в Брюсселе.