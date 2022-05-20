Число заболевших «неизвестной лихорадкой» в КНДР превысило 2 миллиона

В Северной Корее число заболевших так называемой «неизвестной лихорадкой» превысило 2,2 миллиона человек. За сутки выявили более 263 тысяч новых случаев заболевания. Два человека скончались. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сутками ранее в КНДР зарегистрировали более 262 тысяч заболевших. Число умерших достигло 65. По данным на 19 мая, выздоровели около 1,5 миллиона человек, лечение продолжали проходить около 750 тысяч человек.

В КНДР с конца апреля наблюдается вспышка так называемой «неизвестной лихорадки». Вместе с тем 12 мая была опубликована официальная информация о выявлении в стране первого с начала пандемии случая заражения COVID-19. Речь идет о подвиде «омикрон» — штамме BA.2, который также называют «стелс-омикрон». Его обнаружили в образцах анализов, собранных 8 мая.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о чрезвычайной ситуации в стране. Он приказал правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания и пообещал, что КНДР справится с вирусом.