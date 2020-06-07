    07 июня 2020, 16:21

    Число заболевших коронавирусом в мире превысило 7 млн

    Алена Макаренко

    В мире выявлено более семи миллионов случаев нового коронавируса. Количество жертв превысило отметку в 400 тысяч. Данные привел портал Worldometers, который ведет подсчет случаев заражения, летальных исходов и выздоровлений во всех странах мира.

    Точное число заболевших — 7 013 552.

    Больше всего инфицированных в США — 1 988 591 человек. На втором месте числится Бразилия с 676 494 пациентами. В России зафиксировано 467 673 случая. В топ-5 также попали Испания (288 390 инфицированных) и Великобритания (284 868).

    Число заболевших коронавирусом в мире превысило 7 млн | Изображение 1

    В первую десятку стран по темпам распространения COVID-19 также входят Индия, Италия, Перу, Германия и Иран. Китай, где в конце 2019 года впервые была зафиксирована вспышка вируса, сейчас находится на 18-м месте.

    За все время пандемии 402 744 пациента скончались. Вылечились — 3 430 396 человек.

    Ранее стало известно, что темпы распространения коронавируса в мире ускорились. За месяц число еженедельных заражений возросло почти на 30 тысяч.

    Всемирная организация здравоохранения сообщила, что получила от Китая информацию о вспышке коронавируса 31 декабря. Сведения были доведены до всех стран 5 января.