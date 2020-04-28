Число заболевших COVID-19 в США превысило миллион

С начала вспышки коронавируса в США число заболевших COVID-19 превысило миллион человек, свидетельствуют данные Worldometers. Это приблизительно третья часть от общего количества инфицированных во всем мире.

За время пандемии в Соединенных Штатах скончалось больше 56,2 тысяч граждан. Победить инфекцию смогли почти 137,5 тысяч человек, уточнил «Интерфакс».

На сегодняшний день США по-прежнему остаются лидером среди стран по числу заболевших коронавирусной инфекцией и летальным исходам.

Больше всего инфицированных в штате Нью-Йорк. Однако Эндрю Куомо — губернатор штата, — накануне заявил, что показатели летальных исходов, госпитализаций и подключения пациентов к аппаратам ИВЛ начали идти на спад.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Новая инфекция быстро вышла за пределы государства и распространилась по другим странам. Сейчас коронавирусом заразились уже три миллиона человек по всему миру.

В России, по последним данным, подтверждено 87 147 случаев заражения 2019-nCoV. При этом вылечились больше 7,3 тысячи пациентов. Погибли 794 человека.