Число выявленных случаев коронавируса в США превысило 16 млн

Количество зараженных коронавирусом в США превысило отметку в 16 миллионов. Лидером среди штатов стала Калифорния — там свыше 1,5 миллиона пациентов с COVID-19.

Такие цифры приводит университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

На второй строчке по числу зараженных коронавирусом среди американских штатов оказался Техас. Там количество инфицированных граждан превысило отметку в 1,3 миллиона. На третьей строчке Флорида — 1,1 миллиона пациентов с COVID-19. В Нью-Йорке, который был эпицентром по заболеваемости в первую волну вируса, заболели больше 764 тысяч граждан

В общей сложности с начала пандемии в США в результате COVID-19 умерли свыше 297,5 тысячи человек. По показателям заболеваемости и смертности страна уже несколько месяцев лидирует в мире.

Коронавирус можно уничтожить за пару минут при помощи зубной пасты с цинком и оловом. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на исследование американских ученых. По словам исследователей, содержащийся в пастах и ополаскивателях для рта хлорид цетилпиридиния уничтожает возбудителя за 30 секунд. Метод проверили на 260 добровольцах. Но ученые отметили, что лишь временная мера.