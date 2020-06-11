Число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 2 млн

От последствий заражения 2019-nCoV в Соединенных Штатах умерли 112 908 человек. Вылечились 533 504 пациента. В начале июня число выявленных случаев COVID-19 резко увеличилось в штатах Аляска, Аризона, Арканзас, Техас, Флорида, Юта, Калифорния, Миссисипи и других.

Из-за пандемии коронавируса экономика США вошла в период небывалой рецессии. На это указывают масштабы сокращения занятости и производства. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже готовы к отмене ограничений. По его мнению, пандемия закончилась.

«Мы открываем нашу страну. И <…> я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения», — сказал Трамп во время пресс-конференции на днях.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса 11 марта. За все время разгула нового вируса в мире выявили более семи миллионов случаев COVID-19.