Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 95 млн

На втором месте — Индия с показателем 10 571 773. На третьем — Бразилия (8 488 099). Следом идет Россия с 3 568 209 зафиксированными случаями заражения коронавируса.

От болезни уже умерли 2 030 668 жителей Земли. Во многих странах повторно усилили меры безопасности после новой вспышки 2019-nCoV в сентябре 2020 года. Специалисты уверены, что ситуацию поможет переломить масштабная вакцинация, которая уже началась в России.

Сейчас россияне могут получить вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», которые создали в Центре имени Гамалеи и «Векторе». Позже в программу включат препарат Центра Чумакова.

В конце декабря премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в январе в больницы и поликлиники страны поступит около 6,5 миллиона доз «Спутника V».