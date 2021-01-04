Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 85 млн

От последствий заражения коронавирусом умерли 1 842 590 человек. Наибольшее число жертв болезни в США. Там скончались 351 453 пациента. Всего американские медики зафиксировали более 20,6 миллиона случаев заражения 2019-nCoV.

По информации Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место по числу выявленных случаев COVID-19. Как сообщил оперштаб, с марта в стране выявили 3 236 787 случаев болезни. От COVID-19 скончались 58 506 человек.

В РФ уже началась масштабная вакцинация от коронавируса во всех регионах. Президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова рассказала, что ситуация с пандемией переломится через два года. По ее словам, коронавирус полностью не отступит, но проблема уже не будет стоять так остро. Основные условия победы над болезнью — вакцинация и создание эффективного лекарства.