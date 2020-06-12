Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 7,5 млн

От COVID-19 в мире умерли 421 456 человек. За минувшие сутки скончались 5255 пациентов.

После США по числу выявленных случаев болезни идет Бразилия с 802 828 случаями. Замыкает тройку Россия. За все время пандемии российские медики выявили 502 436 случаев заражения 2019-nCoV.

Вспышка коронавируса началась в китайском Ухане (провинция Хубэй) в конце декабря 2019 года. Инфекция быстро распространилась по всему миру, и эпицентр переместился сначала в Европу, а потом в Соединенные Штаты. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии.

Во всем мире ввели жесткие ограничения, чтобы остановить распространение вируса. Россияне жили в режиме строгой самоизоляции с конца марта. Сейчас ситуация с новым вирусом в РФ стабилизировалась. Регионы приступили к поэтапному ослаблению мер по борьбе с 2019-nCoV.

Коронавирус нанес серьезный удар по мировой экономике. Институт экономики и мира включил Россию в пятерку стран с наиболее благоприятными условиями для преодоления последствий разгула инфекции.