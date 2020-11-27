Число выявленных случаев COVID-19 в Германии превысило 1 млн

От болезни в Германии умерли 15 640 человек.

Сейчас в европейской стране действует режим жестких ограничений из-за повторной вспышки коронавируса. Его ввели 2 ноября. В Германии не работают рестораны и бары — еду и напитки можно продавать только навынос. Власти закрыли фитнес-клубы, салоны красоты, бассейны, косметические и массажные студии, театры, музеи, кинотеатры и концертные залы.

Накануне руководство ФРГ решило продлить локдаун до 20 декабря и не исключило, что ограничения будут действовать и в начале следующего года. Канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в бундестаге на этой неделе предложила закрыть все горнолыжные курорты в Европе до 10 января 2021 года, так как приближается лыжный сезон, а допустить скопления туристов в сложившейся ситуации нельзя.

Она попросила людей набраться терпения и пообещала, что правительство не оставит никого в беде.