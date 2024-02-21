Мир 21 февраля 2024, 11:49 Число украинцев, не желающих переизбрания Зеленского, выросло за два месяца КМИС: 43% опрошенных украинцев не хотят переизбрания Зеленского президентом Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Число украинцев, которые не хотят переизбрания президента Владимира Зеленского на второй срок, выросло с декабря на 9%. Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС).

Если в конце года доля тех, кто считал, что Зеленскому стоит ограничиться одним президентским сроком, составляла 34%, то в феврале этот показатель достиг 43%. Притом почти 70% считают, что лидер Украины должен исполнять обязанности, пока действует военное положение. Еще 15% настаивают на перевыборах во время военного положения или с приостановкой его действия.

Реклама

Потеря Авдеевки украинской армией сильно ударила по без того шатким позициям Владимира Зеленского. СМИ не исключили, что освобождение города российскими войсками в итоге приведет к госперевороту на Украине.

Тем временем рейтинг президента России Владимира Путина продолжает расти. По мнению профессора Национального университета Сингапура Си Раджи Мохана, на фоне разногласий Запада по украинскому вопросу становится очевиднее единство общества в РФ.