Число стран со вспышкой коронавируса перевалило за сотню

За минувшие сутки к странам, охваченным новым вирусом COVID-2019 присоединились Болгарии, Коста-Рика, Молдавии, Французская Гвиана, Мальдивы, Мальта, датские Фарерские острова и на французский карибский остров Мартиника. Всего стран уже более 100.

По данным Всемирной организации здравоохранения, точное число стран с подтвержденными случаями заражения — 101, пишет РИА «Новости».

Южная Корея и Италия возглавили список стран по частоте заражения. По расчету числа зараженных на один миллион жителей, значения в этих странах достигли 142,1 и 121,9 соответственно.

О массовом распространении COVID-2019, вызванном неизвестным ранее типом коронавируса, стало известно от врачей в китайском Ухане в конце 2019 года. Возбудитель распространяется по миру. На сегодняшний день число зараженных приближается к 110 тысячам. Умерли 3,8 тысячи человек, излечились почти 61 тысяча пациентов.