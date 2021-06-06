На Украине за последние два года уменьшилось количество сторонников интеграции с ЕС и НАТО. Об этом рассказал вице-премьер Незалежной Алексей Резников, сообщило РИА «Новости».

Европейскую и евроатлантическую интеграцию на Украине стали поддерживать на 5% меньше людей. Особенно поддержка уменьшилась в регионах, где прежде она находилась на самом высоком уровне.

Молодежь, которая прежде была проевропейской, за последние пару лет тоже поменяла свои взгляды.

«Это признак разочарования в европейском векторе в среде самых больших ее сторонников», — констатировал вице-премьер Украины.

Резников добавил, что от такой ситуации выигрывают украинцы, которым ближе «российско-белорусская модель». По мнению политика, это не соответствует интересам Европы.

Он также поблагодарил Евросоюз за то, что он продолжает поддерживать Украину. Он указал, что страна получила много гуманитарной помощи, а также благодарна за режим санкций. Но при этом он признал, что Россия уже адаптировалась к действующим ограничениям.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что Украине пойдет на пользу отказ от армии.