Число сотрудников генконсульства России в Нью-Йорке сократилось до рекордных значений

Пять человек, включая консула, остались работать в генеральном консульстве России в Нью-Йорке. В январе число дипломатов сократилось более чем в два раза. Подобное произошло впервые в истории. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный консул Сергей Овсянников. По его словам, причиной стала политика Вашингтона в отношении Москвы.

«У нас действительно работает четыре сотрудника (не считая консула — прим. ред.). В конце января уехали пять семей. Остались ровно четыре человека», — сказал Овсянников.

При этом раньше в консульстве работали 12 дипломатов. В настоящее же время там отсутствует даже офицер по безопасности, что консул назвал «вопиющим фактом». Овсянников допустил, что в дальнейшем там может остаться еще меньше людей.

«У нас в июне уезжают два коменданта. У меня сейчас нет водителя — ему было предписано уехать в январе. Пытаемся из этой ситуации выходить. Я отменяю какие-то поездки, потому что одному не рекомендовано ехать за рулем. Дипломаты сидят на приеме посетителей. Небольшие передвижения по городу в рамках 25-мильной зоны возможно еще, а вот дальше передвижения практически уже невозможны», — рассказал консул.

Кроме того, США отказываются выдавать визу сменщику Сергея Овсянникова Анатолию Каргаполову. Эта история тянется почти год. Дипломат не исключает, что возможна ситуация, при которой в Нью-Йорке в принципе не останется российского консула.

Пребывание в Нью-Йорке самого Овсянникова, по решению руководства, продлено еще на месяц. Затем, если не произойдет ничего нового и не будет принято других решений, он вернется в Россию, а консульские обязанности возьмет на себя старший дипломат Вячеслав Славкин.

Ранее посол РФ в США Анатолий антонов заявил, что Вашингтон до сих пор не отказался от угроз его выдворения из страны в рамках торга за визы для сотрудников своих дипломатических миссий. Он также сообщал, что к концу июня российское посольство в США должны покинуть еще 28 сотрудников.