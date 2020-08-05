Число смертей от СОVID-19 в мире превысило 700 тысяч человек

Число скончавшихся от коронавирусной инфекции в мире достигло 700 647 человек, сообщили сотрудники Университета Джона Хопкинса.

По информации специалистов, самое большое количество смертей зафиксировано в США. Там от СОVID-19 умерли порядка 156,7 тысячи пациентов. В Бразилии цифра превысила 95,8 тысячи, а в Мексике — 48,8 тысячи человек, пишет сайт NEWS.ru.

В настоящий момент заражение коронавирусом подтверждено более чем у 18,4 миллиона человек. Самое большое число случаев инфицирования в США — 4 770 273 пациентов. Также антирекорд зафиксирован в Бразилии (2 801 921), Индии (1 855 921) и России (861 423).