Оксфордский университет сообщил об атаке хакеров на лабораторию, исследовавшую коронавирус

В Оксфордском университете сообщили об атаке хакеров на лабораторию, исследовавшую коронавирус. Неизвестные взломали компьютерную систему занимающегося исследованием коронавируса отделения структурной биологии (Strubi).

«Мы идентифицировали и изолировали проблему и теперь проводим дальнейшее расследование», — рассказали журналу Forbes в пресс-службе университета.

Хаверы могли украсть данные о молекулярной структуре коронавируса. В университете отметили, что инцидент не повлиял на клинические исследования, которые проводил университет, так как лаборатория Strubi не занимается этим направлением.

К расследованию хакерской атаки подключился Национальный центр кибербезопасности (NCSC).

Хакерскую атаку зафиксировал глава специализирующейся на компьютерной безопасности компании Hold Security Алекс Холден. Он заявил, что хакеры при общении использовали португальский язык. Среди их жертв были также университеты Бразилии. Источники газеты Daily Telegraph в британских службах безопасности сообщили, что на данном этапе нельзя исключать того, что во взломе замешаны спецслужбы той или иной страны.