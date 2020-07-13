Число случаев заражения коронавирусом в Индии достигло почти 880 тысяч

Сотрудники ведомства уточнили, что за последние сутки от болезни скончались еще 500 пациентов. С начала пандемии от COVID-19 умерли 23 174 человек.

В настоящий момент в медицинских учреждениях Индии числятся 301 609 инфицированных, выздоровели 553 471 человек, информирует «Газета.ру».

По прогнозам властей, к концу этой недели количество зараженных превысит один миллион.

В марте нынешнего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. В целом в мире число зараженных превышает 13 миллионов. Умерли более 570 тысяч человек.