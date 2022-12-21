Мир 21 декабря 2022, 07:39 Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 100 млн Университет Хопкинса сообщил о регистрации 100 003 814 случаев заражения ковидом в США РИА «Новости»

Читать 360tv в

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в США превысило 100 миллионов. Такие данные привел Университет Джонса Хопкинса, сообщил ТАСС.

Согласно подсчетам на основе данных федеральных и местных властей, в стране зафиксировано 100 003 814 случаев заражения COVID-19. Из-за осложнений от вируса скончались 1 088 236 американцев.

Реклама

Ранее японские ученые сообщили об угрозе заражения ковидом от мертвых. Исследование провел университет Тиба Хисако Сайто. Его сотрудники пришли к выводу, что коронавирус может сохраняться в телах инфицированных даже после смерти и распространяться.

Реклама

В середине декабря Минздрав назвал ситуацию с ковидом в России стабильной. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, более чем у половины жителей, которые приходят за медпомощью, — ОРВИ и грипп. Президент России Владимир Путин поручил продолжать вакцинацию.